شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الإعلام العراقي تعلن نتائج عملية عسكرية في مدينة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الاعلام الأمني العراقى، اليوم الثلاثاء، عن نتائج عملية عسكرية في محافظة الانبار، وقالت في بيان إن "قوة من قيادة عمليات الأنبار تشرع بمرافقة الجهات المختصة بتنفيذ واجب بحث وتفتيش والقاء القبض في عدة مناطق ضمن محافظة الأنبار."

وأضاف البيان أنه تم العثور في منطقة 7 كيلو على عبوات ناسفة على شكل جلكان عدد /20،مسطرة عدد/20 صاعق عدد/20، وفي منطقة البو سديرة تم العثور على عبوات ناسفة مختلفة عدد / 10، وفي منطقة العكبة حيث عثرت على عبوات ناسفة مختلفة عدد/10".

وتابع، "كما تم إلقاء القبض على المطلوبين عدد /3 وفق المادة 1/4 ارهاب في مناطق مختلفة".