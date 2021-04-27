شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على خطوات وشروط نقل العمالة المنزلية إلكترونياً عبر «أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت منصة أبشر، عبر انفوجراف نشرته على موقع “تويتر”، خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًّا.

وأشارت إلى أنه يمكن نقل خدمات العمالة المنزلية إلكترونيًّا بكل سهولة من خلال الدخول على أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب العمالة وبعدها اختيار “نقل خدمات العمالة المنزلية”.

وذكرت أن هناك العديد من الشروط لتنفيذ الخدمة، وهي:

– لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه 4 أو أكثر من أفراد العمالة المنزلية.

– لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل لديه مخالفات مرورية غير مسددة.

– لا يمكن نقل الخدمات لعامل نقلت كفالته 4 مرات سابقاً.

– لا يمكن نقل الخدمات لصاحب عمل ذكر ليس لديه أفراد أسرة مسجلون، أو إذا كان صاحب العمل “أنثى” لم تطابق حالتها الاجتماعية شروط نقل الخدمات كالمطلقة أو الأرملة.

وأكدت على ضرورة سداد رسوم نقل الخدمات، مبينة أن الحد الأدنى في صلاحية الإقامة لتنفيذ الخدمة هو 15 يوماً على الأقل.