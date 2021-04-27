شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر وبكاء.. تلاوة خاشعة للشيخ المعيقلي في صلاة تراويح ليلة 15 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين، تلاوة مؤثرة للشيخ ماهر المعيقلي من صلاة التراويح ⁧بالمسجد الحرام⁩ ليلة 15 رمضان 1442. وجاءت التلاوة بصوت شجي تأثر خلالها الشيخ المعيقلي عند وصوله إلى قوله تعالى: (فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ۚ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ).

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