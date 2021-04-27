شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات بَرَد على 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أمطار غزيرة

من جانبه توقع عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، اليوم الثلاثاء، أن تشتد غزارة الحالة المطرية على أجزاء من مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.

كما توقع المسند أن تؤثر الحالة على أجزاء من مناطق: الشرقية، والرياض، والقصيم، ونجران وجنوبي المدينة المنورة.

ولفت المسند إلى أن الحالة المطرية لا تخلو من سحب ركامية تتشكل في كنفها رياح هابطة قد تثير بعض الغبار.