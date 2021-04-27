إفطار جماعي لعمال النظافة في عسير بحضور الأمير تركي بن طلال... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وحضر أمير المنطقة، تركي بن طلال بن عبدالعزيز الإفطار مع العمال، الذي نظم في مبنى تابع لأمانة المنطقة، فيما حضر العمال بزي العمل الموحد.

هذا وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المتداولة، التزم الجميع بإجراءات التباعد والتعقيم وارتداء الكمامات.

ويعمل في السعودية قرابة مئة ألف عامل نظافة، غالبيتهم من الوافدين الأجانب في بلد يستضيف قرابة 13 مليون وافد أجنبي، فيما تعد مكة المكرمة والمدينة المنورة من أكثر المناطق استقطابا لعمال النظافة، الذين يعمل العدد الأكبر منهم في نظافة الحرمين الشريفين.