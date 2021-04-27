شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية يشيد بالعلاقة مع إسبانيا.. ويؤكد: وصلت لمستوى ممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عمق العلاقات التونسية الأسبانية التاريخية، والتي بلغت مستويات ممتازة باعتبار اشتراك البلدين في الفضاء الأورو-متوسطي، مثمنا وقوف أسبانيا وتضامنها مع تونس لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال لقاء المشيشي بقصر الحكومة بالقصبة سفير أسبانيا بتونس غييرمو أرديزون غارسيا.

من جانبه، أكد السفير الأسباني أن تونس دولة ديمقراطية وتشترك مع أسبانيا في نفس القيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، معتبرا أنه رغم التأثيرات السلبية لجائحة كوفيد-19 فإن هذه الجائحة فتحت الباب للاستثمار في قطاعات أخرى لعل أهمها مجال الرقمنة القادر على جلب استثمارات هامة لتونس.

وثمن الضيف الأسباني برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة التوجه به إلى صندوق النقد الدولي والذي جاء نتيجة التشاور مع المنظمات الوطنية، مؤكدا دعم أسبانيا لتونس على الصعيد الثنائي أو لدى الاتحاد الأوروبي ولدى المنظمات والمؤسسات الدولية، مؤكدا عزم بلاده على دعم الاستثمار في مجال الرقمنة ودعم المرأة، وتقديم القروض الصغيرة لدعم المشاريع الصغيرة.