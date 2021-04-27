هيئة الدواء المصرية تعلن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الإثنين، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" من إنتاج شركة "سينوفاك" الصينية.



وقال رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة في هيئة الدواء المصرية، محمود يس، إن الهيئة منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقاً للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح، وفقاً لما أوردته صحيفة "اليوم السابع".

وأشار إلى أن الهيئة منحت حتى الآن رخصة الاستخدام الطارئ لخمسة لقاحات، وهي: سينوفارم، كوفيشيلد/أسترازينيكا، سبوتنيك في، أسترازينيكا AZD 1222 وكورونا فاك.

وتلقّت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترازينيكا، وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محلياً.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الأحد، 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة وذلك مقابل 912 إصابة و39 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 222523 من ضمنهم 167024 حالة تم شفاؤها، و 13049 حالة وفاة".