إغلاق نسخة ببجي لايت في هذا الموعد رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة Krafton الكورية الجنوبية، إغلاق لعبة ببجي PUBG Lite نهائيا يوم 29 أبريل/نيسان الجاري، دون الإدلاء بأي أسباب للقرار.



و"ببجي لايت PUBG LITE" هي النسخة المجانية من لعبة البقاء على قيد الحياة الشهيرة والمخصصة للأجهزة ذات المواصفات الضعيفة، مثل أجهزة الكمبيوتر التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت.

وبحسب ما ذكره موقع "indiatoday"، قالت Krafton (الشركة الأم) إن نسخة ببجي PUBG Lite ستتوقف عن التوفر للاعبين في نهاية أبريل/نيسان، وإغلاق الموقع الرسمي للعبة فعليا، وسينتهي دعم اللاعبين في 29 مايو/آيار"، ولم تذكر الشركة سبب قيامها بوقف دعمها للعبة.

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يذكر أن PUBG Lite ليست اللعبة المخصصة لإصدار الهاتف المحمول والمعروفة عالميا باسم PUBG Mobile Lite، وإنما هي الإصدار الكوري الخاص باللعبة والتي تم إطلاقها في نسختها التجريبية في شهر يناير/كانون الثاني 2019 في تايلاند، وانتقلت إلى أوروبا في شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه.

وجاء الإعلان عن إغلاق اللعبة بعد أن كشفت الشركة المطورة لها في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن PUBG Lite أصبحت مجانية بالكامل، بعد التخلي عن نظام العملة داخل اللعبة L-Coin، من أجل زيادة قاعدة المستخدمين.

وقد وصل التحديث الأخير للعبة PUBG Lite، في 30 مارس/آذار الماضي، مما يعني أنه على الرغم من أن اللعبة ستكون قابلة للعب حتى 29 أبريل/نيسان، فلن تكون هناك تحديثات أخرى للعبة.

وأوضحت شركة Krafton، أن الأرصدة داخل اللعبة ستستمر في العمل كالمعتاد، بما في ذلك عملات L-Coin، والتي تركتها حتى نهاية دعم اللعبة رسميا.

وعلى الرغم من أن اللعبة ستلفظ أنفاسها الأخيرة في 29 أبريل/نيسان، ستستمر صفحة PUBG Lite على موقع "فيسبوك" حتى إشعار آخر.