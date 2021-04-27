طالبت راكبا بارتداء الكمامة.. حدث مفاجأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تعرّضت امرأة للضرب في حافلة في مدينة ليبشتات غربي ألمانيا بعدما ذكَّرت راكباً بضرورة ارتداء الكمامة.



وذكرت الشرطة أن المرأة (64 عاما) لاحظت صعود راكب على متن الحافلة دون أن يكون مرتدياً للكمامة فنبّهته إلى ضرورة ارتدائها، وعندئذ هجم الرجل عليها ولكمها في وجهها.

وأضافت الشرطة أن السائق أوقف الحافلة وناشد الرجل بالنزول تجنباً لحدوث مزيد من التصعيد ولا تزال الشرطة تبحث عن الرجل المجهول.