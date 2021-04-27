فوائد سحرية لتقوية البصر .. اعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

يمنح ماء الثوم فوائد صحية مذهلة لمن يتناوله بشكل منتظم، إذ يسهم بشكل فعال في تنقية الجسم من السموم والحفاظ على مستويات السكر في الدم.



كما يساهم في التقليل من السعال والربو وأعراض البرد الشائعة وغير ذلك من الفوائد للصحة العامة، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

يساعد على إزالة السموم المتراكمة داخل الجسم والوقاية من كثير من الأمراض مثل السرطان والاكتئاب.

يحتوي ماء الثوم على أكثر من 400 مادة كيميائية تتفاعل مع الجسم لتنشيطه وتعزيز إفراز مستويات الأنسولين بشكل طبيعي في الكبد لتنظيم مستويات السكر.

يساعد خلط مستخلص الثوم مع الماء عدة مرات في اليوم على التخلص من السعال، إذ يساعد على تهدئة التهابات الجهاز التنفسي، ومن ثم علاج أعراض الربو والسعال.

يحتوي الثوم على نسبة من بعض المركبات التي تُعرف باسم فيزوتيرول تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار، لكن لا يغني ذلك عن تناول أدوية الكوليسترول، كما يساعد على تقوية جدران القلب.

يتميز الثوم بخصائصه المضادة للجراثيم والميكروبات، ما يحافظ على صحة العينين، كما يحتوي على نسبة عالية من الكبريت، الذي ثبت أنه يساعد على الوقاية من إعتام عدسة العين، خاصةً مع التقدم في العمر والإصابة بمرض السكري.

يساعد الثوم بشكل فعال على زيادة الرغبة الجنسية، إذ ينشط الدورة الدموية بفضل احتوائه على مادة الأليسين التي تحفز تدفق الدم تجاه الأعضاء التناسلية لدى النساء والرجال.

تُعرف مادة الأليسين المتوافرة في الثوم بخصائصها المضادة للالتهابات، ما يساعد على علاج الصدفية المزمنة والتهابات البشرة واحمرارها.

يحتوي الثوم على مادة السيلينيوم التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر وإمدادها بالعناصر الغذائية اللازمة لمنع تساقط الشعر.

طريقة تحضير ماء الثوم

1- املأ قدرًا بثلاثة أكواب من الماء، ثم أضف فصوص الثوم بعد تقشيرها وتقطيعها إلى نصفين.

2- اترك الماء يغلي بضع دقائق.

3- بعد أن يغلي الماء، أزل القدر من على النار واترك المشروب جانبًا ليبرد قليلًا مع تغطيته.

4- أضف العسل وعصير الليمون إلى ماء الثوم الدافئ.

يُفضل البعض إضافة شرائح من الزنجبيل الطازج عند تحضير ماء الثوم لتعزيز نكهته وفوائده الصحية، كما أنها تقلل من رائحة الثوم القوية، وينصح بتناول ماء الثوم كل صباح.