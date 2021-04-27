قرار من يوتيوب بشأن جودة الفيديوهات.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

عزز موقع يوتيوب من جودة مشاهدة الفيديوهات عبر التطبيق المخصص للهواتف الذكية، بإضافة خيارين جديدين، يرفعان مستوى الدقة.



ووفق موقع "ذا فيرج" المتخصص بأخبار التقينات، الخيار الأول باسم higher picture quality، لعرض الفيديوهات بجودة فائقة.

والثاني، يتوفر باسم data saver، مخصص لعرض مقاطع الفيديو عبر تطبيق يوتيوب، بجودة أقل، للحفاظ على باقة الإنترنت.

وأوضح الموقع أن الأول يسمح بتشغيل الفيديوهات بحد أدنى من الدقة 720p، في حين أن الخيار الثاني يسمح بتشغيل الفيديوهات بدرجة دقة بحد أقصى 480p.

الخدمتان الجديدتان من دقة العرض على تطبيق يوتيوب للهواتف الذكية تتوافران لأنظمة التشغيل، أندرويد و ios.

وتبذل شركة يويتوب المزيد من المحهودات من أجل محاربة الفيديوهات المخالفة، من خلال أنظمة إشرافية ترصد المضامين التي تنتهك القواعد.

وأعلنت "يوتيوب" الثلاثاء عزمها على نشر تقديرات لنسبة الفيديوهات التي تُشاهد عبر المنصة التابعة لـ"جوجل" قبل سحبها بسبب انتهاك قواعدها، كاشفة أن معدل هذه المنشورات آخذ في التراجع ومؤكدة تكثيف الجهود للتصدي لها.

وأشارت "يوتيوب" إلى أن تقريرها الربعي بشأن الإشراف على المحتويات سيتضمن "معدل المشاهدات للفيديوهات المخالفة" للإشارة إلى النسبة المئوية للمشاهدات الخاصة بالمحتويات المخالفة لقواعد المنصة، وهي كانت أقل من 1% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020.

وقالت مديرة الشؤون الأمنية في يوتيوب جنيفر أوكونور خلال مؤتمر صحفي إن "هذا الرقم منخفض جدا".

وأضافت "بطبيعة الحال نريد تسجيل رقم أدنى بعد، وفريقي يعمل ليلا ونهارا في هذا الاتجاه".

ويعني هذا المعدل أن المضامين التي تنتهك قواعد "يوتيوب" تحصد ما بين 16 إلى 18 ألف مشاهَدة من كل 10 آلاف مشاهَدة عبر المنصة، بحسب اوكونور.