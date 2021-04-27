معلومات لا تعرفها عن هاتف شاومي القابل للطي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 27 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

نجحت شركة شاومي الصينية في فرض نفسها على عالم الهواتف الذكية، في ظل التقنييات المتقدمة التي تقدمها في هواتفها.



ويأتي هاتف شاومي القابل للطي Mi Mix Fold، ضمن سلسلة هواتف الشركة التي حجزت لنفسها مكانة كبيرة بين العملاء حول أنحاء العالم.

لكن الهاتف الجديد الذي أطلقته الشركة منذ عدة أيام أثبت كفاءة عالية، بعد أن أخضعته شاومي لاختبارات متانة وتحمل لمدة 7 أيام، وفقا للموقع التكنولوجي "GSM Arena".

وخلال الاختبار تمكن الهاتف من الصمود لأكثر من 400 ألف انحناء، وهو ما يعني 10 أعوام من الاستخدام البشري العادي.