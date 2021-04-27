قريباً.. إطلاق 4 مسارات تمويلية لدعم مهن «العمل الحر»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يعتزم بنك التنمية الاجتماعية إطلاق 4 مسارات جديدة لدعم مهن العمل الحر، حيث يتم حالياً العمل على وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق هذه المسارات. وتشمل هذه المسارات: “مهن التنمية الريفية، المهن العقارية، مهن الأسر المنتجة، مهن الحرف اليدوية”، وفقا لـ”صحيفة المدينة”. وتهدف هذه المسارات لدعم مهن العمل الحر إلى تعزيز ثقافة ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن، وتحسين وضع فئة الشمول المالي للأفراد، ورفع جودة حياة المواطن، والمساهمة في دخل أساسي أو إضافي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وخفض نسبة البطالة.

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