شكرا لقرائتكم خبر عن «إحسان»: تقليص مدة تحديث الحالات في «فُرجت» والمبالغ الزائدة تُرد لحساب المتبرع فوراً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، أنها تمكنت من تقليص المدة المطلوبة لتحديث الحالات في (فُرجت) لتصبح (من 10 إلى 20 دقيقة) كحد أقصى.
وأضافت منصة إحسان، عبر حسابها في “تويتر”، أنه في حال كان هناك أي مبالغ دفعت لحالات مكتملة سيتم استردادها لحساب المتبرّع آلياً بشكل فوري.
وتابعت منصة إحسان أن العمل يجري حالياً على تحديث الحالات بشكل مباشر لتتمكنوا من التبرّع بكل سهولة.
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