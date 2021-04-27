شكرا لقرائتكم خبر عن تقديراً لدورهم في خدمة المجتمع..أمير عسير يشارك عمال النظافة مائدة الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شارك الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، أمس الاثنين، عمّال النظافة التابعين لأمانة المنطقة مائدة الإفطار في اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان.

وجاءت مشاركة الأمير تركي بن طلال للعمال المائدة في استراحة الأمانة تكريماً لهم وتقديراً لدورهم الفعّال في خدمة المجتمع.