شكرا لقرائتكم خبر عن قصة إسلام طبيب نادي «الهلال» بعد مشاهدة «الشلهوب» يصلي بجوار عامل نظافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روى الصحفي بجريدة “الرياضة”، حمد الصويلحي قصة إسلام “كارل ويليام” طبيب نادي الهلال بلجيكي الجنسية على يد لاعب النادي السابق محمد الشلهوب لمجرد رؤيته وهو يصلي بجوار عامل النظافة.

وأوضح في مقطع فيديو على موقع “تويتر”، أن طبيب النادي استغرب من صلاة “الشلهوب” اللاعب الشهير الذي تهتف الجماهير باسمه في المدرجات كتفاً بكتف بجوار عامل نظافة، في مشهد يجسد مساواة الإسلام بين معتنقيه.

وأضاف أن هذا الموقف دفع الطبيب أن يفكر كيف يلغي دين الإسلام فكرة الطبقية بين الناس ويساوي بين الأغنياء والفقراء إلى هذه الدرجة .

ومن جانبه، أكد” الشلهوب” أنه لم يوجه لطبيب النادي أي نصيحة، كانت سبب في إسلامه، سوى أن الطبيب شاهد هذا الموقف وتأثر به ثم أسلم وغير اسمه إلى “فيصل”.