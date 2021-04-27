شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من الأرصاد لأهالي 5 مناطق .. أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر لعدة ساعات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين في جازان ونجران وعسير والباحة ومكة المكرمة بتوخي الحذر بعد ورود تنبيهات من الأرصاد بتقلبات جوية خلال الساعات القليلة القادمة.

وأعلنت المديرية عن ورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل ( الدائر، الريث، فيفا، هروب ) حتى الساعة 8 مساءً .

كما ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران يشمل ( بدر الجنوب ، حبونا ) حتى الساعة 8 مساءً .

وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل ( أبها، الحرجة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، ظهران الجنوب ، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، محايل ) حتى الساعة 9 مساءً .

وفيما يتعلق بطقس منطقة الباحة ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة يشمل ( الباحة، الحجرة، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة ) حتى الساعة 9 مساءً .

كما ورد تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل ( الخرمة، تربة، رنية، أضم، الطائف، ميسان ) حتى الساعة 9 مساءً .

توقعات طقس الثلاثاء

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم الثلاثاء بمشيئة الله، تعالى استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة ومنطقة نجران كذلك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (حائل ، القصيم ، الرياض ، الشرقية ) .

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.