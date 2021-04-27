شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحقق مع مواطن اعتدى على الممتلكات بكتابة عبارات مسيئة على الجدران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت النيابة العامة التحقيقات مع مواطن قام بالاعتداء على الممتلكات العامة مستخدماً عبارات مسيئة، ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت في بيان نشرته على حسابها بموقع “تويتر” أن المواطن يدعى (سلطان ع س غ) ، إذ قام بالاعتداء على الممتلكات العامة بإتلافها والكتابة على جدران المباني بعبارات مسيئة ونشر ذلك على وسائل التواصل، المجرّم وفقاً لنظام حماية المرافق العامة.

وأشارت إلى أن المواطن نشر محتويات معلوماتية عبر حسابه تحتوي على صور تعديه على الممتلكات، وكرر ذلك واستمر بمخالفة الأنظمة، وعثر له على عدة سوابق جنائية منها قضايا أخلاقية ماسة بالشرف.

وأكدت أنه جرى إيقافه لحين استكمال إجراءات التحقيق تجاهه وإحالة الدعوى الجزائية بحقه إلى المحكمة المختصة، كونها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقاً لقرار النائب العام.