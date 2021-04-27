شكرا لقرائتكم خبر عن «السبع»: ميزة جديدة تصل «سناب شات» ستغير طريقة التفاعل مع الفيديوهات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني عبدالله السبع، عن وصول خاصية جديدة لتطبيق سناب شات، ستغير طريقة التفاعل مع أي مقطع فيديو في التطبيق.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن الاستفادة من الخاصية الجديدة من خلال الدخول على أي حساب والضغط عليه ضغطة مطولة، ثم ستظهر خاصية “ريمكس” ويمكن من خلالها تصوير مقاطع بجانب المقطع الموجود”.

وتابع عبدالله السبع: “أن هذه الخاصية تتيح خيارات مختلفة في التصوير، موضحاً أن الميزة الجديدة بدأت في الوصول لعدد من المستخدمين وستصل للجميع خلال الأيام القادمة.