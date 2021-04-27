رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه لمدينة سرت لحضور اجتماع اللجنة العسكرية "5+5"

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي – سبوتنيك . وقالت الناطق الرسمي باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة، في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، إن "رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يتوجه غدا إلى مدينة سرت لحضور اجتماع اللجنة العسكرية 5+5".

© Sputnik . Press service of the Russian Foreign Ministry

كان مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي اللواء خالد المحجوب، قال يوم الخميس في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد اجتماعا بمدينة سرت لبحث آلية فتح الطريق الساحلي وعملية إخلاء القوات الأجنبية.

هذا وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، السلطة في ليبيا بشكل رسمي منتصف الشهر الماضي، لإدارة شؤون البلاد، والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في نهاية العام الجاري، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا سابقا.