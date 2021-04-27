شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك والمصارف تبدأ إيداع راتب شهر إبريل في حسابات الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بدأت البنوك والمصارف في المملكة، قبل قليل، في إيداع راتب شهر أبريل والذي يوافق اليوم الـ15 من شهر رمضان المبارك، لموظفي وموظفات القطاع الحكومي.

وعادة ما يتم يتم إيداع الراتب في يوم 27 في كل شهر ميلادي، ولكن أحيانًا يوافق يوم 27 من الشهر يوم الجمعة فيكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله.

ولكن في حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي يليه أي يوم 28 من الشهر الميلادي.