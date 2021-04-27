شكرا لقرائتكم خبر عن أول إجراء من «البيئة» عقب تداول مقطع التمساح المتجول في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، من السيطرة على تمساح ظهر في مقطع فيديو متداول يتجول في مركز الهدية شرق مدينة بريدة. ووفقاً لـ”عكاظ”، أكدت الوزارة أنه تم تحرير التمساح، وتسليمه للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمنطقة الرياض. جدير بالذكر ، أن نظام البيئة يمنع اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة وسيتم التعامل مع المخالفين بالتعاون مع الجهات الامنية حيث إن عقوبة اقتناء وتربية الحيوانات الفطرية المفترسة تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال حسب ما تم الإعلان عنه مسبقا.

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