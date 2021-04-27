شكرا لقرائتكم خبر عن مخُبأة بطريقة احترافية.. «الجمارك» تحبط تهريب أكثر من 2.25 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الجمارك السعودية عن إحباط محاولتي تهريب مبالغ نقدية بلغ مقدارها 2 مليون و250 ألف ريال سعودي. وقالت الجمارك عبر حسابها في “تويتر”، أن المبالغ عُثر عليها مخبأة بطريقة “احترافية” داخل ديكور أمامي لمركبة، والأخرى في طيّات أمتعة شخصية.

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