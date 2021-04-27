الجيش اليمني يستعيد مواقع من "أنصار الله" إثر معارك أوقعت 45 قتيلا غربي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش نفذ بإسناد من قبائل موالية له وغطاء جوي من طيران التحالف العربي، هجوما واسعا على مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبهة المشجح بمديرية صرواح غربي مأرب، دارت على أثره معارك عنيفة استمرت ساعات.

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وأضاف أن "قوات الجيش اليمني تمكنت خلال الهجوم من استعادة مرتفعات مهمة بينها التلة السوداء غربي مأرب، بعد أيام من سقوطها بيد مقاتلي "أنصار الله".

وأشار إلى إسقاط الجيش اليمني طائرة مسيرة مفخخة لـ"أنصار الله" أثناء اقترابها من مواقع لقواته في جبهة المشجح غربي مأرب.

ووفقا للمصدر، سقط خلال المعارك 38 قتيلا في صفوف العسكريين وجماعة "أنصار الله"، في حين أصيب العشرات من الجانبين.

في السياق، نفذ الجيش الجيش اليمني كمينا لمهاجمين من "أنصار الله" في جبهة المخدرة شمالي مديرية صرواح غرب مأرب، أسفر عن مقتل 7 من الجماعة بينهم قيادي، حسب المصدر.

إلى ذلك، دارت معارك بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في جبهة الكسارة شمال غربي مأرب إثر هجمات للجماعة، استهدف خلالها طيران التحالف بغارات مكثفة تحركات لـ "أنصار الله" في الجبهة ذاتها، وفي جبهتي المشجح والمخدرة أدت إلى تدمير 6 آليات ومقتل من عليها.

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، أن التحالف العربي نفذ 18 غارة جوية على مديرية صِرواح غربي مأرب، دون الإشارة إلى خسائر.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، استعادة عدة مواقع من جماعة "أنصار الله" في جبهة المشجح غربي مأرب.

ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله"، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.