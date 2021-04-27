الحادث الرابع خلال شهر.. اصطدام قطار "السويس – الإسماعيلية" مع سيارة نقل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "اليوم السابع"، تلقت عمليات إسعاف السويس بلاغا بتصادم قطار السويس - الإسماعيلية مع سيارة نقل بمزلقان قرية عامر.

وقال مصدر أمني للصحيفة، إن سيارة النقل قامت بالسير بالمزلقان خلال سير القطار، مما تسبب في حدوث تصادم.

وأفاد موقع "مصرواي"، أن الدكتور محمد طنطاوي، مدير مرفق الإسعاف أرسل 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وأشار الموقع إلى أن "المعاينة أثبتت أن السيارة النقل رقم "ر و ب ٩١٣٧"، كانت تحمل طوب بناء، وأن السائق هم بعبور المزلقان إلا أنه أخطأ في تقدير الوقت والمسافة بينه وبين القطار، فوقع الحادث وتهشمت كابينة الشاحنة".

ونقل الموقع عن مصدر طبي/ قوله إن "الحادث أسفر عنه مصرع السائق سعيد السيد سلمان، بينما أصيب مساعده عربى محمود حسن غنيم ٥٤ سنة من الشرقية بارتجاج في المخ، وكدمات متفرقة بالجسم وحالته خطيرة".

يتبع...