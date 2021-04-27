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وزير الخارجية يسلم أمير قطر دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكة

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الخليج - واس

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: استقبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في قصر البحر بالعاصمة الدوحة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، حيث سلم سموه لأمير دولة قطر دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله -، لزيارة المملكة العربية ، كما نقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ وتمنياتهما لسموه ولشعب قطر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما حمّل صاحب السمو أمير دولة قطر تحياته وتقديره إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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