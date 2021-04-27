شكرا لقرائتكم خبر عن هل أخذ لقاح «كورونا» يؤثر على نتيجة المسحة؟.. «الصحة» تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى تأثير أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، على مسحة كورونا.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر” أن لقاح فيروس كورونا ، لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية، وقد تكون نتيجة الأجسام المضادة إيجابية اذا تم فحصها.

وتدعو وزارة الصحة الجميع لأخذ لقاح كورونا لتفادي انتشار الوباء، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.