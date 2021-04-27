شكرا لقرائتكم خبر عن هل القيء يفطِّر الصائم؟ الشيخ الخضير يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم القيء في نهار رمضان وهل يفطِّر الصائم.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير، عبر حسابه الرسمي في “تويتر” على سؤال جاء فيه: “هل صح الحديث في أن القيء يفطِّر الصائم؟”.

وقال الشيخ الخضير “الجواب.. نعم، جاء في الحديث المخرَّج في السنن «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدًا فليقضِ» [الترمذي: 720] مما يدل على أنه إذا تعمَّد القيء أنه يُفطر ويلزمه القضاء حينئذٍ”.