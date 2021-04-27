صور.. أجواء إيمانية يقضيها قاصدو المسجد النبوى فى شهر رمضان المبارك

وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.