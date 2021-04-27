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صور.. أجواء إيمانية يقضيها قاصدو المسجد النبوى فى شهر رمضان المبارك

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القاهرة - سامية سيد - ينعم قاصدو المسجد النبوي في شهر رمضان المبارك بخدمات هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة في ظل منظومة متكاملة من الاحترازات والتدابير الوقائية بالمملكة العربية .

 

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صور توثق الأجواء الإيمانية لقاصدي المسجد النبوي في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته .

 

 

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وتواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تطبيق الاحترازات الوقائية لكل المواقع في المسجد ومرافقه على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة لتطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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