شكرا لقرائتكم خبر عن وصول تحديث iOS14.5 لـ «آيفون» رسمياً.. وهذه أهم مميزاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، اليوم الاثنين، عن وصول تحديث iOS14.5 لهواتف آيفون بشكل رسمي لكل المستخدمين. وأوضح الرشيد، عبر حسابه في “تويتر”، أن من مميزات التحديث الجديد ما يلي: – تفعيل ال 5G في وضع تفعيل الشريحتين.

– إمكانية فتح قفل الايفون بإستخدام ساعة ابل في حالة ارتدائك للكمام.

– ايموجي جديدة.

كانت هذه تفاصيل خبر وصول تحديث iOS14.5 لـ «آيفون» رسمياً.. وهذه أهم مميزاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.