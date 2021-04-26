شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سرقة سيارة تركها صاحبها بوضع التشغيل بحي الروابي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق سرقة سيارة “كابرس”، تركها صاحبها في وضع التشغيل أمام أحد المحلات التجارية بحي الروابي.

وظهر خلال المقطع قائد مركبة وقد ترجل منها لشراء بعض المستلزمات من محل تموينات، وفجأة استقلها أحد الأشخاص وانطلق بها من الموقع.

ويُحذر خبراء قيادة السيارات الجميع من خطورة ترك السيارة في وضع التشغيل مما يؤدي إلى تسهيل سرقتها من قبل ضعاف النفوس.