شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يحدد هوية وافدة قادت مركبتها بتهور وخالفت الآداب العامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تفاعلت المديرية العامة للمرور مع شكوى أحد المواطنين على موقع “تويتر”، حيث شكا من قيام أحد الأشخاص من قيادة مركبة بتهور.

وأوضحت “المرور” أن قائد المركبة هي امرأة تحمل جنسية آسيوية، وذلك بعد ظهورها وهي تقود مركبتها بطريقة متهورة ومخالفة للآداب العامة.

وأكّدت ” المرور” أنه تمت مباشرة الواقعة، حيث تمت إحالة قائدة المركبة المخالفة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بنظام المرور بحقها.

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يحدد هوية وافدة قادت مركبتها بتهور وخالفت الآداب العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.