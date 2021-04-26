مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك" الصيني المضاد لـ"كوفيد 19"

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وقال رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، الدكتور محمود يس، إن الهيئة "رخصت اليوم الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح"، وذلك حسب صحيفة "المصري اليوم".

وأشار إلى أنه بعد ترخيص هذا اللقاح فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحات "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، ولقاح "سبوتنيك v" ولقاح "أسترازنيكا".

وكانت الحكومة المصرية، وقّعت يوم الأربعاء الماضي، اتفاقيتين مع شركة "سينوفاك" الصينية، تحصل مصر بموجبهما على حق تصنيع لقاح "سينوفاك" محليا، كما أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، يوم الخميس، الاتفاق مع شركة "مينافارم" المصرية على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، تسجيل 953 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.