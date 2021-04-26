شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بالسعودية بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم/الاثنين/، 39 مسجدًا مؤقتًا في 8 مناطق بعد ثبوت إصابات بفيروس "كورونا" المستجد بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 79 يومًا إلى 862 مسجدًا، تم فتح 801 منها بعد الانتهاء من التعقيم.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المساجد المغلقة جاءت بواقع: 12 مسجدًا بمنطقة الرياض و12 بمنطقة مكة المكرمة و5 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة تبوك و3 بمنطقة الحدود الشمالية و2 بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية.

وأشارت إلى إعادة فتح 19 مسجدًا؛ 5 بمنطقة الرياض و5 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة مكة المكرمة و2 بمنطقة الحدود الشمالية و2 بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة والشرقية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم تسجيل 958 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا المستجد.