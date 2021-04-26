شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي يتوجه غدا لسرت لحضور اجتماعات لجنة 5+5 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي سوف يتوجه غدا الثلاثاء لسرت لحضور اجتماعات لجنة 5+5.





وكان رئيس المجلس الرئاسى الليبى، الدكتور محمد المنفى، استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه والوفد المرافق له.

وأكد المجلس الرئاسي الليبى في بيان له إن الجانبان تناولا العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وأعرب المنفى عن أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مؤكدا أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.

من جانبه أكد فقيه دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي لليبيا على كافة المستويات، وخاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، مؤكدا دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.