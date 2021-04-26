شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة برج خليفة لدعم الهند فى معركتها ضد كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاء برج خليفة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلم دولة الهند، لدعمها ومساندتها فى الأزمة الصحية التى تعانى منها حالياً وسط ارتفاع حالات فيروس كورونا المستجد، التى وصلت لأعلى مؤشرات منذ تفشى الجائحة عالمياً.

وتزين برج خليفة في دولة الامارات العربية المتحدة، بعلم دولة الهند، لعدة دقائق لمساندة الشعب الهندي الذى يعانى من أزمة صحية كبرى.



برج خليفة يدعم الهند



برج خليفة

وكانت قد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - عن تعازيها إلى حكومة الهند وشعبها في ضحايا الجائحة، وعن أمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي.

وأكدت الوزارة عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند والتي تقوم على أسس راسخة ومتينة من الاحترام المتبادل والتفاهم والتعاون والمصالح المشتركة، معربة عن أملها في أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت ممكن.