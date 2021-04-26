فلسطين تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: حمّل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية عن اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك.

وأدان اشتية خلال كلمته في افتتاح جلسة الحكومة اليوم، الشعارات العنصرية التي رددها المستوطنون ضد المقدسيين، ومحاولات تغيير معالمها وطمس هويتها وبسط سيطرتهم عليها لتهوديها.

وأضاف : “كانت المشاهد الخارجة من شوارع القدس ومن أزقتها وحاراتها خلال الأيام الماضية تؤكد بأنها كانت وستظل عربية وإسلامية القلب واللسان والوجدان”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن “ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق أهالي القدس، وحصار قطاع غزة، واعتداءات المستوطنين المتواصلة يرتقي إلى جرائم حرب وأسوأ من أي نظام عنصري عبر التاريخ”، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي.