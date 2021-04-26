شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: شحنة أقراص «الكبتاجون» المهربة من لبنان تم تعبئتها في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة عن أن شحنة أقراص الكبتاجون المهربة والتي قامت الجمارك السعودية بضبطها خلال الأيام الماضية تم تعبئتها في سوريا وليس لبنان.

ووفقاً لـ” العربية. نت”، فإن الجمارك اللبنانية أوقفت 4 متورطين بتهريب الشحنة ، موضحة أن الشحنة الأولى من الكبتاجون دخلت لبنان في 8 أبريل والثانية في 14 إبريل الجاري.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تزوير هوية المنشأ من سوريا للبنان لأن الشحنات اللبنانية لا يتم تفتيشها بدقة.

وكانت المملكة قررت، منع دخول الخضراوات والفواكه اللبنانية أو عبورها من أراضيها، اعتباراً من الأحد، وذلك بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

وقال وزير الداخلية تعليقاً على تلك القضية، إن أمن المملكة خط أحمر.