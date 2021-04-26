فنانة كويتية تكشف تفاصيل أزمتها العائلية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لمجلة "ليالينا"، أصرت السبتي على استكمال حلمها الأمر الذي تسبب في نشوب خلافات بينهما وتعرضها للضرب منه وانتهى الأمر إلى قطع العلاقات بينهما لمدة 5 سنوات.

ومن علقت السبتي بقولها: "أكيد سامحته حتى لو كان دايسني دوس أنا أخته وهو أخي".

وأشارت الممثلة الكويتية إلى أنها استطاعت التحدث معه في الهاتف قبل وفاته لكنها كانت تتمنى أن تسمع منه أنه سامحها وسافرت إلى لندن لرؤيته لكنها فشلت في التحدث معه قبل وفاته وهو ما تسبب لها في حالة نفسية سيئة خلال تلك الفترة.

وكشفت السبتي عن عمرها دون تردد حيث أتمت 46 عاما، مؤكدة أن العمر بالنسبة لها مجرد رقم.

وأشارت السبتي إلى أنها كانت تحزن بسبب قصر قامتها وهي صغيرة، إذ يبلغ طولها 147 سم فقط، ولكن عندما تقدمت بالعمر وجدت أنه يعطيها شكلا أصغر بكثير من سنها.

وأشارت إلى أنها تصاب بالتعجب من بعض التعليقات التي ترأها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها أصبحت عجوزة ولكنها ترد على الناس بأنها رغم عمرها تتمتع بروح شبابية وحب للحياة وثقافة فلا يهمها أن تكون "عجوزا" ما دامت تتمتع بكل هذا.