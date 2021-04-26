خطوات بسيطة لتسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - وتقول صحيفة "المواطن" السعودية إن تسجيل العنوان الوطني هدفه توفير آلية موحدة وسهلة لتحديد العناوين، مشيرة إلى أنه يعد وسيلة لاستلام العديد من المعاملات والمستندات من الجهات الحكومية عبر هذا العنوان.

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كما أن فتح حسابات في البنوك أو التسجيل في العديد من الخدمات والتطبيقات تستوجب امتلاك العنوان الوطني.

وأوردت الصحيفة خطوات بسيطة قالت إنه يجب اتباعها لتسجيل العنوان الوطني في البريد السعودي وهي:

- الدخول إلى موقع مؤسسة البريد السعودي على الإنترنت، واختيار خانة تسجيل الأفراد والمقيمين أو اختيار الخانة المناسبة المناسبة لمؤسستك، وفقا للاختيارات المتاحة.

- سيتم نقلك إلى صفحة جديدة بها خياران: الأول تسجيل جديد والآخر إدارة العنوان الحالي، وفي حالة التسجيل لأول مرة يجب عليك اختيار تسجيل جديد.

- عندما تظهر لك صفحة شروط الخدمة اقرأها جيدا ثم وافق عليها واضغط تسجيل العنوان.

- اختر المنطقة التي تقيم بها وبعد تحديد المنطقة سوف تظهر على الخريطة قم بعد ذلك بتحديد المدينة، ثم الحي وقم بإدخال رقم المبنى.

- يجب عليك تفعيل خيار تحديد الموقع عبر خرائط غوغل وفي حال الرفض لن تتمكن من تسجيل العنوان الوطني.