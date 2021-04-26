جامعة مصرية تدخل قائمة أفضل 100 في العالم لأول مرة... ليست "القاهرة"

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجامعات المصرية المدرجة بالتصنيف لهذا العام إلى 31 جامعة مصرية مقارنة بـ16 جامعة فى عام 2019، و23 جامعة فى عام 2020، حيث حصلت جامعة أسوان على المرتبة 95 عالميا، والأولي على مستوى الجامعات المصرية.

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ويقارن ذلك بالعام الماضى الذى لم تظهر فيه أية جامعة مصرية ضمن أفضل 100 جامعة، فيما جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة بين 201-300، يليها جامعتا الإسكندرية وكفر الشيخ فى المركز 301-400، حسبما نقلت بوابة "الأهرام".

ولفت التقرير إلى حصول 8 جامعات مصرية على المرتبة من 401-600 وهى جامعات؛ عين شمس، وأسيوط، وبنها، والمنصورة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفاروس، وقناة السويس، وطنطا.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الجامعات المصرية المصنفة ضمن أفضل 400 جامعة عالميا في 10 أهداف للتنمية المستدامة، حيث تم تصنيف أكثر من 20 جامعة مصرية في العديد من أهداف التنمية المستدامة، وقد تصدرت بعض الجامعات المصرية فى أهداف التنمية المستدامة.

وعلى سبيل المثال جاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 95 عالميا لهذا العام فى تحقيق الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، كما حصلت جامعة القاهرة على المرتبة 45 فى تحقيق الهدف السابع وهو توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وجاءت جامعة القاهرة فى المرتبة 90 فى تحقيق الهدف العاشر وهو الحد من أوجه عدم المساواة.

فيما احتلت جامعة أسوان المرتبة الثامنة عالميا فى تحقيق الهدف الثانى وهو القضاء التام على الجوع، كما حصلت جامعة أسوان على المرتبة 201-300 فى تحقيق الهدف الثالث وهو الصحة الجيدة والرفاهية، وتصدرت جامعة أسوان المركز 201-300 فى تحقيق الهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين.

واحتلت جامعة أسوان أيضا المرتبة 31 فى تحقيق الهدف الحادى عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة، كما جاءت جامعة أسوان فى المركز 33 فى تحقيق الهدف السابع عشر وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.