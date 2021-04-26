شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يتسلم دفعة جديدة من اللقاح الصينى ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر بوزارة الصحة المغربية وصول دفعة جديدة من لقاح (سينوفارم) الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر في بيان اليوم الاثنين أن الشحنة التي وصلت للبلاد اليوم تبلغ حوالي 500 ألف جرعة، ومن المتوقع أن تستقبل البلاد المزيد من اللقاحات، وذلك بعد موافقة شركات مصنعة على تخصيص شحنات لصالح المغرب.

وأشارت إلى أن سيتم استلام مليون جرعة من اللقاح الروسي على دفعتين، وهو ما دفع وزارة الصحة لإعلان اليوم توسيع عملية التلقيح لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 55 و60 سنة.

وينتظر المغرب استلام الحصة الثانية من لقاحات (كوفاكس)، بعدما حصل قبل أيام على 307 آلاف و200 جرعة من هذا اللقاح الذي يندرج في إطار مبادرة عالمية لدعم الدول.

وكان رئيس الجمعية الوطنية الشعبية الصينية لي زهانشو، قد أكد أن سيتم تزويد المغرب بحوالي 10 ملايين جرعة من اللقاحات خلال أبريل ومايو 2021.

وتأتي هذه الدفعات بعدما توصل المغرب في الأشهر الماضية، إلى 8.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا، تشمل 7 ملايين جرعة من لقاح أسترازينكا، 1.5 مليون من لقاح سينوفارم الصيني.