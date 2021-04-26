في خطوة لتعزيز العلاقات الثنائية... وزير الخارجية السعودي يصل الدوحة في زيارة رسمية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضحت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، أن "الأمير فيصل بن فرحان وصل اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية، وكان في استقباله بالمطار وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والقائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدداً من منسوبي السفارة"، وفقا لما نقلته جريدة "الرياض" السعودية.

وكان بن فرحان قد زار قطر الشهر الماضي، ونقل رسالة شفهية من عاهل السعودية سلمان بن عبد العزيز إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهم المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، في 5 حزيران/ يونيو2017، واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى.

وألحقت هذه الدول قرار قطع العلاقات بإجراءات عقابية ضد الدوحة، من بينها إغلاق الأجواء والحدود البرية، ومنعها من استخدام موانئها.

وبعد جهود مضنية بذلتها الكويت وعدد من الدول الأخرى، وقّعت الدول الأربع وقطر، مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، في مدينة العلا السعودية اتفاقا تم بموجبه التأسيس لطي الخلافات وبداية صفحة جديدة.