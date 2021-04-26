شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري أمراض معدية»: الآثار الجانبية للقاحات «كورونا» أمر طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الدكتور فهد الزامل استشاري أمراض معدية، اليوم الاثنين، أن الآثار الجانبية للقاحات كورونا أمر طبيعي.

وحذر الزامل، خلال مشاركته مع برنامج “اليوم” عبر شاشة قناة “الإخبارية”، من تداول الشائعات، مشددا على أنه لا مفر من كورونا إلا بأخذ اللقاح، والسبب أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أي أدوية قد ثبت أنها تعالج هذا الفيروس، والخيار الوحيد هو اللقاحات.

وبين استشاري الأمراض المعدية، أن كل اللقاحات لديها آثار جانبية وتؤثر بطريقة أو بأخرى على متلقي التطعيم وهو أمر طبيعي، مؤكدًا على ضرورة أخذ المعلومات من الجهات الرسمية وتجنب الشائعات.