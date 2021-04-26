شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فهد للبترول تعلن موعد فتح باب القبول للطلاب والطالبات لدرجة البكالوريوس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، اليوم الإثنين، فتح المجال أمام الطالبات للدراسة في مرحلة البكالوريوس.
وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ من 13 إلى 18 يونيو 2021م، وتكون الأفضلية حسب النسبة الموزونة التي تعتمد على نتيجة القدرات والتحصيلي والثانوية العامة.
وأشارت إلى أن الطلبة سيختارون التخصص كجزء من مرحلة القبول، كما ستنظم الجامعة ندوات ومحاضرات للتعريف بالتخصصات المختلفة.
وأكدت أنه بالإضافة إلى البنين، فإنه يتاح القبول للبنات، وذلك ضمن المرحلة الأولى من قبول طالبات درجة البكالوريوس، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن معلومات تفصيلية أخرى في وقت لاحق.
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