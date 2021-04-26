مناطق متفرقة من الإمارات تشهد اليوم سقوط أمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 26 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شهدت مناطق متفرقة من الإمارات اليوم الاثنين سقوط أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.



وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على وادي الحلو في إمارة الشارقة، وأمطار خفيفة على كلباء وخورفكان.

وشهدت إمارة الفجيرة هطول أمطار خفيفة على أوحله ومربح والفرفار والحيل ومطار الفجيرة الدولي ووادي مي.

وهطلت أمطار خفيفة على وادي العجيلي برأس الخيمة.

كما هطلت أمطار خفيفة على خطم الشكلة وصاع والخرير في العين.