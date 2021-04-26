شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة سونا: رئيس المجلس الإنتقالي السودانى وحمدوك يجتمعان بقيادات الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي السودانى عبد الله حمدوك اليوم بقيادات الجيش السوداني، بمقر القيادة العامة للجيش السوداني بحضور وزراء شئون مجلس الوزراءو الدفاع و المالية و الخارجية والاتصالات، حسبما جاء بوكالة سونا الرسمية السودانية.

وحيا رئيس مجلس الوزراء السودانى د. عبد الله حمدوك، شهداء القوات المسلحة عبر تاريخها وإنحيازها لثورة الشعب السوداني.. وقال في تصريح صحفي عقب الاجتماع "إن الزيارة تأتي في إطار ما ظللنا نردده حول النموذج السوداني القائم على الشراكة بين المدنيين والعسكريين في هذا الانتقال المعقد ووضع اللبنات الصلبة لبناء نظام ديمقراطي راسخ ومستقر".

وأضاف حمدوك، أن السودان لم يستطع تحقيق المشروع الوطني المستقر لخمسة وستين عاما، مبينا أن ثورة ديسمبر أتاحت فرصة كبيرة لبناء المشروع الوطني السوداني، مؤكدا أن أهم متطلبات المرحلة الانتقالية هي بناء جيش وطني مهني موحد ومحترف.