رئيس هيئة قناة السويس:  نأمل في التوصل لاتفاق بخصوص "إيفر غيفن" قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال رئيس الهيئة في بيان: "قدمنا تسهيلا كبيرة لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفن" ونأمل أن تثمر المحادثات الأخيرة عن حل"، بحسب وكالة "رويترز".

وأكد ربيع أن "طاقم السفينة إيفر غيفن ليس محتجزا ويمكنه المغادرة طالما بقي القبطان على متنها".

© AFP 2021 / Suez Canal

يشار إلى أن السفينة العملاقة "إيفر غيفن" وحمولتها لاتزال محتجزة في قناة السويس المصرية، وسط اعتراض شركة التأمين على قيمة التعويض المتوجب عليها دفعها جراء أزمة تعطيل حركة الملاحة داخل القناة، والتي تسببت بها الشهر الماضي.

وتطالب هيئة قناة السويس بتعويض قيمته 916 مليون دولار عن أزمة الشحن العالمية التي استمرت 6 أيام في الشهر الماضي.

لكن الجمعة الماضي، قالت شركة التأمين على شركة "إيفر غيفن" المحجوزة إنها قدمت استئنافا أمام المحكمة، وألمحت مرة أخرى إلى أن التعويض مبالغ فيه، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

وأضافت أن استئنافها أمام محكمة الإسماعيلية سينظر في 4 مايو/ أيار المقبل، بعد أن تقدمت بالاستئناف يوم الخميس الماضي.

ودعت شركة "P&I" البريطانية للتأمين البحري ومقرها لندن إلى "حل عادل وسريع" لمطالبة هيئة قناة السويس بالسماح لسفينة "إيفر غيفن" بمواصلة رحلتها المقصودة والسماح لطاقمها بمغادرة مصر.

ولا يزال على متن سفينة "إيفر غيفن" 25 من أفراد طاقمها، وجميعهم من الهند. وقدرت مصر خسائرها اليومية في عائدات القناة من 12 إلى 15 مليون دولار.

واستؤنفت حركة الملاحة في قناة السويس بعد نجاح عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفر غيفن"، بعد 6 أيام من تعطيلها لحركة الملاحة في الممر البحري الحيوي، ونشرت هيئة قناة السويس المصرية بثا مباشرا لتعويم هذه السفينة البنمية.