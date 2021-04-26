بعد زيادة أسعار البنزين... هل رفعت مصر تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي؟

دبي - محمود عبدالرازق - نفت وزارة التنمية المحلية هذه الشائعة، اليوم الاثنين، وأكدت أنه لا صحة لزيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس في المحافظات تزامنا مع تعديل أسعار منتجات البنزين، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، حسبما جاء في بيان رسمي من مجلس الوزراء المصري.

Paltoday.ps

كما أوضحت الوزارة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة، وشددت على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة.

وناشدت الوزارة المواطنين كذلك في البيان إبلاغهم عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب.

أعلنت الحكومة المصرية، صباح يوم الجمعة الماضي، عن زيادة طفيفة في أسعار البنزين بكل أنواعه، مع تثبيت أسعار السولار والمازوت.

ووفقا لبيان وزارة البترول المصرية، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس/آذار الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، للربع أبريل/نيسان ــ يونيو/حزيران 2021.

وعدلت اللجنة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، ابتداء من الساعة العاشرة صباح الجمعة كالآتي: 6.50 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و8.75 جنيه للتر البنزين 95، وذلك بزيادة 25 قرشا عن الأسعار السابقة.

وتقرر تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

واستعـرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير/كانون الثاني ــ مارس/آذار 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وفقا للبيان.