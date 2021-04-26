وزير جزائري: بلدنا بحاجة إلى إعادة تدوير المياه المستعملة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير خلال لقاء إذاعي إنه ينبغي إعادة تدوير المياه المستعملة وتحلية مياه البحر، بحسب صحيفة "النهار".

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وأوضح أن الجزائر فيها 11 محطة لتحلية مياه البحر، لافتا إلى أن هناك مشروعات لتوسيع محطات تحلية مياه البحر، كما هو الحال في الجزائر غرب، وكاب جنات.

وفي الإطار ذاته، كشف وزير الموارد المائية عن تسجيل بلاده نقصا في مياه خزانات بعض السدود.

ولمواجهة هذه المشكلة، أوضح الوزير الجزائري أن هناك خمسة سدود قيد الإنشاء، مشاريع سدود أخرى قيد الدراسة.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تحوي مخزونا من المياه الجوفية يقدر بـ 2.5 مليار متر مكعب سنويا، في المناطق الشمالية.

وذكر الوزير الجزائري أن مخزون المياه الجوفية يمكن أن يساعد بسد العجز المسجل في بعض السدود في أنحاء البلاد.